«Химки» обыграли сербский клуб «Раднички» в товарищеском матче
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В товарищеском матче на сборе в Турции сербский клуб «Раднички» встречался с «Химками». Игра прошла на стадионе «Глория Спортс Арена» в Белеке (Турция) и завершилась победой российского клуба со счётом 1:0.
На 27-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сербской команды, который успешно реализовал полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов.
Подмосковные «Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре чемпионата России после зимней паузы «Химки» сыграют с московским «Динамо». Встреча пройдёт 26 февраля.
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