«Лион» и «Марсель» огласили стартовые составы на матч чемпионата Франции

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на противостояние:

«Лион»: Антони Лопеш, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Лео Дюбуа, Энрике Силва Милагрес, Мало Гюсто, Эмерсон, Максанс Какере, Тьяго Мендес, Шердан Шакири, Райан Шерки.

«Марсель»: Пау Лопес, Луан Перес, Дуе Чалета-Цар, Поль Лирола, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Валентин Ронжье, Дженгиз Ундер, Димитри Пайет, Луис Энрике.

«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. У команды Хорхе Сампаоли в активе находится 40 очков после 21 матча чемпионата. «Лион» с 31 очком занимает 11-е место в турнире.