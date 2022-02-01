«Лион» и «Марсель» огласили стартовые составы на матч чемпионата Франции
Поделиться
Сегодня, 1 февраля, состоится матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Лион»: Антони Лопеш, Кастелло Люкеба, Жером Боатенг, Лео Дюбуа, Энрике Силва Милагрес, Мало Гюсто, Эмерсон, Максанс Какере, Тьяго Мендес, Шердан Шакири, Райан Шерки.
«Марсель»: Пау Лопес, Луан Перес, Дуе Чалета-Цар, Поль Лирола, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Валентин Ронжье, Дженгиз Ундер, Димитри Пайет, Луис Энрике.
«Марсель» занимает третье место в чемпионате Франции. У команды Хорхе Сампаоли в активе находится 40 очков после 21 матча чемпионата. «Лион» с 31 очком занимает 11-е место в турнире.
Комментарии
- 1 февраля 2022
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:51
-
22:48
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:43
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:55
-
19:43
-
19:41
-
19:27
-
19:20
Партнерский контент