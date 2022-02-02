Стало известно, когда «Барселона» объявит о переходе Обамеянга

Сегодня, 2 февраля, 32-летний габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг будет представлен в качестве игрока каталонской «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, 3 или 4 февраля состоится презентация футболиста на стадионе «Камп Ноу». Габонец сможет дебютировать за «Барсу» в воскресном матче 23-го тура испанской Примеры с «Атлетико». Игра состоится 6 февраля.
Ранее стало известно, что «Арсенал» и Обамеянг расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Соответственно, форвард присоединится к каталонцам на правах свободного агента. Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты
Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 2 февраля 2022
-
00:48
-
00:34
-
00:31
-
00:19
-
00:19
-
00:14
- 1 февраля 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:38
-
23:37
-
23:36
-
23:15
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:51
-
22:48
-
22:33
-
22:16
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:53
-
21:53
-
21:47
-
21:39
-
21:25
-
21:19
-
21:05
-
21:00
-
20:57
-
20:48
-
20:47
-
20:46
-
20:43