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Ротен: Леонардо — главная проблема «ПСЖ»

Ротен: Леонардо — главная проблема «ПСЖ»
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен поделился мнением о проблемах французского клуба.

«У «ПСЖ» раздутый состав. Если добавить одного или двух игроков, Почеттино не сможет работать. «ПСЖ» не может продать игроков. Они не хотят уходить из команды. Леонардо — главная проблема «ПСЖ». Он только покупает. Чтобы заставить игроков уйти, вам необходимы связи в других командах. Ещё важно иметь нормальные отношения с футболистами, которые не получают игрового времени. Леонардо несёт за это ответственность. Не всегда нужно потакать игрокам», — приводит слова Ротена RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» в 22 матчах набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.

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