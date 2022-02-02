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Алексис Санчес отметился ярким голом со штрафного ударом под перекладину за сборную Чили

Алексис Санчес отметился ярким голом со штрафного ударом под перекладину за сборную Чили
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33-летний нападающий миланского «Интера» и сборной Чили Алексис Санчес отметился ярчайшим голом со штрафного ударом под перекладину в матче отбора к ЧМ-2022 со сборной Боливии (3:2).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в «твиттере» «Матч ТВ».

По итогам матча на счету Санчеса – дубль, ещё один гол на свой счёт за чилийцев записал Марселино Нуньес. За сборную Боливии забивали Марк Энумба и Марсело Морено.

Таким образом, сборная Чили одержала первую победу после двух поражений и поднялась на пятое место в турнирной таблице, в её активе теперь 19 очков.

В текущем сезоне Санчес принял участие в 21 матче во всех турнирах за «Интер», в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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