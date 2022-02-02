Клуб Асадова отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Уфу»

Пресс-служба МФК КПРФ выступила с заявлением по поводу нахождения игрока сборной России по мини-футболу Янара Асадова в расположении «Уфы».
«Вчера многие спортивные СМИ поспешно сообщили о том, что футбольный клуб «Уфа» намеревается заключить контракт с нападающим мини-футбольного клуба КПРФ Янаром Асадовым.
Янар действительно тренируется вместе с уфимской командой, это согласовано со штабом МФК КПРФ. Однако, речи о том, что он уходит в большой футбол не идёт и односторонних решений в этом вопросе принято быть не может, так как Асадов имеет долгосрочные трудовые отношения с нашим клубом и остаётся одним из важнейших игроков сборной России по мини-футболу.
Янар Асадов делает многое для МФК КПРФ, и мы не стали возражать против этого интересного для него эксперимента с тренировками в «Уфе» в момент паузы в Суперлиге. Это определённый опыт, в том числе помогающий популяризации футзала», — говорится в заявлении, опубликованном на странице клуба во «ВКонтакте».
- 2 февраля 2022
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