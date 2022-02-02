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Чалов является самым дорогим игроком швейцарской Суперлиги

Чалов является самым дорогим игроком швейцарской Суперлиги
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за швейцарский «Базель», стал самым дорогим игроком местной Суперлиги. Об этом сообщает Transfermarkt.

По подсчётам источника, стоимость российского форварда составляет € 8 млн. На втором месте по данному показателю расположился игрок «Цюриха» Омерагич Бечир. Он стоит € 7 млн. Напомним, арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.

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