Чалов является самым дорогим игроком швейцарской Суперлиги

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за швейцарский «Базель», стал самым дорогим игроком местной Суперлиги. Об этом сообщает Transfermarkt.
По подсчётам источника, стоимость российского форварда составляет € 8 млн. На втором месте по данному показателю расположился игрок «Цюриха» Омерагич Бечир. Он стоит € 7 млн. Напомним, арендное соглашение 23-летнего форварда рассчитано до конца сезона-2021/2022 и не имеет опции выкупа трансфера.
В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.
- 2 февраля 2022
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:38
-
18:12
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:48
-
16:36
-
16:25
-
16:24
-
16:16
-
16:16
-
15:58
-
15:36
-
15:21
-
15:08
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:50
-
14:36
-
14:14
-
14:03
-
13:58
-
13:54
-
13:51
-
13:43
-
13:16