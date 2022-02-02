Хёрдур Магнуссон рассказал о возвращении на поле после травмы

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал возвращение на поле после травмы. Исландец принял участие в товарищеском матче с «Виборгом».



«Чувствую себя хорошо. Ничего не болит. Здорово вернуться на поле», — сказал Магнуссон пресс-службе клуба.

Спустя 4 минуты после стартового свистка первый мяч в игре с датским клубом забил Антон Заболотный. Однако уже через 2 минуты Тобиас Бек восстановил равенство на табло. На 15-й минуте Хесус Медина вывел московскую команду вперёд. Затем Антон Заболотный вновь огорчил датчан. В ответ на это уже во втором тайме Юнес Бакиз сократил разницу в счёте — 3:2.

Московские армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Виборг» располагается на восьмой позиции в высшей лиге Дании. Всего в туринре принимают участие 12 команд страны.