ЦСКА одержал победу над датским «Виборгом» благодаря дублю Заболотного
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Сегодня, 2 февраля, проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.
Спустя 4 минуты после стартового свистка первый мяч в игре забил Антон Заболотный. Однако уже через 2 минуты Тобиас Бек восстановил равенство на табло. На 15-й минуте Хесус Медина вывел московскую команду вперёд. Затем Антон Заболотный вновь огорчил датчан. В ответ на это уже во втором тайме Юнес Бакиз сократил разницу в счёте — 3:2.
Московские армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Виборг» располагается на восьмой позиции в высшей лиге Дании. Всего в туринре принимают участие 12 команд страны.
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