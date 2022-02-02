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ЦСКА одержал победу над датским «Виборгом» благодаря дублю Заболотного

ЦСКА одержал победу над датским «Виборгом» благодаря дублю Заболотного
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Сегодня, 2 февраля, проходил товарищеский матч между московским ЦСКА и датским «Виборгом». Противостояние завершилось со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

Спустя 4 минуты после стартового свистка первый мяч в игре забил Антон Заболотный. Однако уже через 2 минуты Тобиас Бек восстановил равенство на табло. На 15-й минуте Хесус Медина вывел московскую команду вперёд. Затем Антон Заболотный вновь огорчил датчан. В ответ на это уже во втором тайме Юнес Бакиз сократил разницу в счёте — 3:2.

Московские армейцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. «Виборг» располагается на восьмой позиции в высшей лиге Дании. Всего в туринре принимают участие 12 команд страны.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
02 февраля 2022, среда. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 2
Виборг
Виборг, Дания
1:0 Заболотный – 4'   1:1 Бек – 6'   2:1 Медина – 15'   3:1 Заболотный – 19'   3:2 Бергер – 53'
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