Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы

«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. В неё вошли следующие игроки:

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» проведёт с «Бетисом». Игра состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. 28 февраля питерцы возобновят выступления в РПЛ игрой с «Рубином».