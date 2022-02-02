Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы
Поделиться
«Зенит» опубликовал заявку для участия в плей-офф Лиги Европы. В неё вошли следующие игроки:
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулёв.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.
Нападающие: Артём Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.
Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы «Зенит» проведёт с «Бетисом». Игра состоится 17 февраля. Начало — в 20:45 мск. 28 февраля питерцы возобновят выступления в РПЛ игрой с «Рубином».
Новость по теме«Зенит» занял девятое место в мире по трансферным тратам зимой
Комментарии
- 2 февраля 2022
-
21:57
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:39
-
21:20
-
21:08
-
21:01
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:38
-
20:32
-
20:22
-
20:00
-
19:54
-
19:50
-
19:41
-
19:41
-
19:13
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:48
-
18:44
-
18:38
-
18:12
-
17:48
-
17:47
-
17:39
-
17:23
-
17:13
-
17:06
-
17:00
-
16:48
Партнерский контент