«Зенит» занял девятое место в мире по трансферным тратам зимой

Санкт-петербургский «Зенит» занял девятое место среди всех клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.

По подсчётам источника, сине-бело-голубые потратили на новых футболистов € 27,15 млн. Их состав текущей зимой пополнили форвард Юри Алберто («Интернасьонал»), защитник Арсен Адамов («Урал») и нападающий Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).