Фанаты «Сокола» выступили против введения Fan ID

Фанаты саратовского «Сокола» выступили против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.



«Активными фанатами саратовского «Сокола» было принято единогласное и бескомпромиссное решение о выражении протеста, направленного против неоднозначной инициативы чиновников. Мы не собираемся делать документы, ограничивающие посещение футбольных матчей, и полностью отказываемся принимать навязываемые нам правила, идентификаторы, паспорта и закон о FAN ID.



Данный протест/бойкот распространяется на все фанатские объединения саратовского «Сокола», на все объединения, коллективы и организации, отождествляющие себя с «Соколом». Будучи частью фанатской субкультуры, мы считаем абсолютно недопустимым идти на поводу людей, которые хотят превратить футбольный стадион в театр. Театр, в котором совершенно любой неугодный властям болельщик может быть «отстранён» на долгое время просто потому, что он не понравится условному уполномоченному лицу или стюарду.



Наше фанатское движение уже не один раз за последние несколько лет сталкивалось с беспределом во всех его проявлениях. FAN ID не призван обеспечить безопасность зрителей, а существует лишь для того, чтобы упростить людям в погонах депортацию и изоляцию «неправильных» болельщиков за пределы стадионов нашей страны — никаких иллюзий на этот счёт у нас не имеется.



Мы любили, любим и всегда будем любить «Сокол» всем сердцем. Мы всегда поддерживаем нашу команду, и продолжим болеть за неё до конца, находя любые доступные нам способы до тех пор, пока закон о паспорте болельщика не будет предан забвению», — цитирует заявление болельщиков OF News.