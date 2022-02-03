Магнуссон: я могу снять календарь, в котором зачеркивал крестиком каждый день без футбола

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал возвращение на поле после травмы. Исландец принял участие в товарищеском матче с «Виборгом».
«Могу сказать, что десять месяцев я забирался по холму и наконец достиг вершины. Счастлив, что удалось вернуться. Доволен проделанной работой, это было долгое путешествие. Я был ментально сильным все это время, и вот я снова на поле!
По ощущениям, мое ахиллово сухожилие никогда не было таким крепким, как сейчас. После спринтов, которые нам дали по окончании матча устал немного. А во время игры было тяжеловато только потому, что мы располагались против ветра и против солнца. Газон в этом году очень мягкий и сухой, в тики-таку на таком не поиграешь: мяч катится недостаточно хорошо, попросту медленно. Но это мелочи, мы были рады победить!
Я наконец-то могу снять со стены свой календарь, в котором зачеркивал крестиком каждый день без футбола, готовясь снова выйти на поле. Теперь в нем нет никакой необходимости. Сделаю все, чтобы подойти к официальным матчам в наилучшей форме», — цитирует игрока пресс-служба армейцев.
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