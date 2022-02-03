«Валенсия» без Черышева обыграла «Кадис» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Валенсия» встречалась с «Кадисом». Игра прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Валенсия» открыла счёт в матче на 24-й минуте. Гол в свой актив записал Гонсалу Гедеш. На 54-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Валенсии», который реализовал Лукас Перес. На 79-й минуте «Валенсия» вновь вышла вперёд после точного удара Уго Дуро. На 84-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Кала. Российский полузащитник «Валенсии» остался на скамейке запасных.
Таким образом, «Валенсия» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Кадис» завершил участие в турнире.
Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона», которая в финальном матче 2021 года обыграла «Атлетик» из Бильбао со счётом 4:0.
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