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Владимир Федотов оценил вероятность возвращения Александра Кокорина в «Сочи»

Владимир Федотов оценил вероятность возвращения Александра Кокорина в «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о вероятности возвращения нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в российский клуб.

«Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил.

У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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