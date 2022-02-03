Ждать ли Кокорина в «Сочи» и зачем клубу экс-форвард «Спартака»? Интервью с Федотовым

Вторая и третья команды РПЛ на данный момент не только поселились на сборах под одной турецкой крышей, в фешенебельном отеле «Регнум», но и синхронно завершили второй этап подготовки. Даже последние спарринги с интервалом в час «Динамо» и «Сочи» выиграли с одинаковым счётом 2:1. Но если москвичи в среду отработали в плановом режиме, то южанам пришлось экстренно менять спарринг-партнёра. Альтернативу «Рубину», у которого изменилась программа подготовки, нашли оперативно — в лице «КАМАЗа». После матча главный тренер сочинцев Владимир Федотов ответил на вопросы «Чемпионата».

— С точки зрения погодных условий и общей ковидной ситуации это самые экстремальные сборы за последние годы?

— Мы и в Сочи, когда собрались 14-го числа, и под снег, и под ливни попали. Здесь, в Турции, шторма были. Погода этой зимой не радует. Но есть хорошая поговорка: матч состоится при любой погоде. Поэтому мы не пропустили на этом сборе ни одной тренировки и запланированную программу полностью выполнили. Сегодняшнее утро было мрачное, дождливое, с грозой, но надежда у нас не умирала. Спасибо «КАМАЗу», что они откликнулись на это предложение и матч состоялся. На мой взгляд, он получился очень интересным, динамичным. Они нас хорошо прессинговали и до конца не давали расслабиться. Думаю, сегодняшняя нагрузка — это было то, что нам нужно, и то, что мы запланировали.

Владимир Федотов Фото: pfcsochi.ru

— Почему сорвался спарринг с «Рубином»?

— Какие-то непредвиденные обстоятельства. Я не знаю, что конкретно происходит, но нам сообщили, что матча не будет. Было официальное заявление, и мы отталкиваемся от него.

— Как проявляет себя новый словенский защитник Дркушич?

— Понятно, что ему нужна адаптация. Но мы видим, что он играет с огромным желанием, которое иногда перехлестывает. Хороший, неуступчивый, быстрый. Но ему нужно чуть-чуть успокоиться, адаптироваться к команде. Дркушич появился у нас с начала сбора. Сейчас приводим его к общему знаменателю. Нужно было познакомиться, войти в нашу семью, и я думаю, он уже это сделал.

— В каком состоянии вы нашли Мелкадзе?

— Поработал несколько дней — случился рецидив старых повреждений. Но это всё уже позади, и он уже с завтрашнего дня приступает к полноценной работе. Мелкадзе остаётся здесь и начинает подготовку к тренировкам в общей группе.

— Есть надежда, что он так же перезапустит карьеру в «Сочи», как Заболотный или Кокорин?

— 100 процентов. Здесь никаких сомнений нет. Мы взяли амбициозного футболиста. В «Тамбове», «Ахмате» Георгий показал, что может забивать. Он обладает очень хорошими качествами игрока атакующего плана — это и скорость, и техническая оснащённость, и удар. Здесь никаких сомнений нет. Но, как мы говорим всегда, всё зависит от него. А мы — помощники и приложим для этого все усилия. Это симбиоз желания и амбиций. Как мы выяснили, у него этого очень много. Вот зелёное поле — здесь он будет свои амбиции воплощать в жизнь.

Георгий Мелкадзе Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— Вы уже устали отвечать на вопросы про Кокорина. Но в Европе закрылось окно, ходят разговоры, что Александр может уйти из «Фиорентины» свободным агентом. Вы теоретически допускаете его второй заход в «Сочи»?

— Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах. Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил.

— Какие ещё позиции вам необходимо усилить, чтобы побороться за второе место?

— У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть.

— Лигу чемпионов держите в уме?

— Нет. Я много раз об этом говорил: есть стратегические планы, а в тактическом отношении идём от игры к игре. Есть первый соперник, к которому мы готовимся, в нашем случае — «Арсенал». И все мысли сейчас о том, чтобы хорошо подготовиться к нему и ко всем остальным матчам. Пока — «Арсенал». Этим и живём.

— Как вам удаётся реанимировать футболистов, забракованных в больших клубах?

— Я не думаю, что они были забракованы. Это вопрос философский. В каждой команде происходят изменения, и ребят, которые под них попали, я не могу назвать забракованными.

— Хорошо, оказались не нужны.

— Это конкуренция. У нас желания прогрессировать едины, совпадают. Я думаю, что секрет кроется в любви к футболу, желании расти и быть на поле лучшими.