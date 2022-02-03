Воронин: в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что клуб создал футбольные условия высокого уровня даже по европейским меркам. По его словам, такие условия удивили приехавшего из «Динамо» Сандро Шварца.
«Появились ли у Шварца русские черты? Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России. Но это футбол, это жизнь. Ему нравятся условия, которые созданы в «Динамо». Здесь есть всё для спокойной работы, чтобы можно было добиваться поставленных целей.
Ещё до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». В Европе вообще мало у кого есть базы наподобие тех, что есть у клубов на территории бывшего Советского Союза. Когда он приехал сюда, то был удивлён», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».
- 3 февраля 2022
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