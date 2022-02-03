Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Воронин: в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо»

Воронин: в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо»
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин заявил, что клуб создал футбольные условия высокого уровня даже по европейским меркам. По его словам, такие условия удивили приехавшего из «Динамо» Сандро Шварца.

«Появились ли у Шварца русские черты? Такого нет, но по нашим разговорам могу сказать, что Сандро очень нравится Москва. Несколько лет назад он и представить не мог, что когда-то будет работать главным тренером в России. Но это футбол, это жизнь. Ему нравятся условия, которые созданы в «Динамо». Здесь есть всё для спокойной работы, чтобы можно было добиваться поставленных целей.

Ещё до подписания контракта мы с ним разговаривали, и я сказал Сандро, что в Европе мало клубов, которые могут похвастать такими условиями, как в «Динамо». В Европе вообще мало у кого есть базы наподобие тех, что есть у клубов на территории бывшего Советского Союза. Когда он приехал сюда, то был удивлён», — приводит слова Воронина официальный сайт «Динамо».

Новость по теме
Воронин: детям Москва особо не зашла — пробки, друзей нет, расстояния огромные
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022