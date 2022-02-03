Фанаты «Локомотива»: мы бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять Fan ID

Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением против введения паспорта болельщика (Fan ID) в России.
«Мы отказываемся принимать участие в данном узаконенном оскорблении всех любителей спорта и футбола в частности и принимаем решение отказаться от оформления данного документа для посещения матчей любимого Клуба.
Пока такая возможность есть, мы продолжим приходить и протестовать против введения Fan ID в рамках закона. Мы заявляем, что бойкотируем все игры, на которые потребуется оформлять этот документ. А до этого момента призываем всех болельщиков «Локомотива» приходить и высказываться о нововведении и яростно поддерживать наш Клуб. Ведь пока закон не отменён, любой из вас может быть лишён возможности видеть любимую команду с трибуны.
В то же время мы понимаем, насколько противен и неприемлем принятый закон для части болельщицкого сообщества. До такой степени, что не все готовы до его отмены вообще появляться на стадионе. Поэтому часть фанатов «Локомотива» перестаёт посещать стадионы уже с данной минуты. Мы относимся к такому мнению с пониманием и будем за них отстаивать наши интересы на трибунах. Пока нас не ограничат введением этого псевдодокумента», — говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале United South.
- 3 февраля 2022
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