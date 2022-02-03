«Реал» готов заплатить € 45 млн за 15-летнего вундеркинда «Палмейраса»

15-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах игрока заинтересован мадридский «Реал», сообщает AS.
По информации источника, «сливочные» готовы заплатить до € 45 млн за переход юного футболиста. Трансфер может состояться лишь летом 2024 года, когда форварду исполнится 18 лет.
Нынешним летом игрок должен подписать первый профессиональный контракт с «Палмейрасом». Соглашение будет рассчитано до 2025 года. Отмечается, что боссы бразильского клуба хотят прописать сумму отступных за Эндрика в размере € 100 млн.
Ранее сообщалось, что за юным бразильцем следят «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и другие клубы.
В данный момент 15-летний Эндрик, который играет на позиции центрального нападающего, выступает за молодёжную команду «Палмейраса» до 20 лет. В ближайшее время футболист может дебютировать за главную команду.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:
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