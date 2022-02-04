Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски: «Бавария» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов

Левандовски: «Бавария» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов
Комментарии

33-летний польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение о шансах подопечных Юлиана Нагельсмана на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Бавария» всегда хочет выиграть все трофеи. Глядя на то, как мы играем сегодня и какой у нас состав, мы являемся одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Но самое главное — это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Вам также нужно правильно рассчитать время, чтобы в необходимый момент подойти к пику физической формы», — приводит слова Левандовского Bayern & Munich в «Твиттере», ссылаясь на Piłka Nożna.

Напомним, что «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 встретится с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Встреча в Австрии пройдёт 16 февраля, а ответная – 8 марта.

Новость по теме
Левандовски: может, Роналду больше не забьёт 60 голов за год, но его 30-40 мячей важны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022