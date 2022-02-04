Левандовски: «Бавария» является одним из главных фаворитов Лиги чемпионов

33-летний польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение о шансах подопечных Юлиана Нагельсмана на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Бавария» всегда хочет выиграть все трофеи. Глядя на то, как мы играем сегодня и какой у нас состав, мы являемся одним из главных фаворитов Лиги чемпионов.

Но самое главное — это здоровье игроков в самые важные недели сезона. Вам также нужно правильно рассчитать время, чтобы в необходимый момент подойти к пику физической формы», — приводит слова Левандовского Bayern & Munich в «Твиттере», ссылаясь на Piłka Nożna.

Напомним, что «Бавария» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 встретится с австрийским «Ред Булл Зальцбург». Встреча в Австрии пройдёт 16 февраля, а ответная – 8 марта.