Левандовски: может, Роналду больше не забьёт 60 голов за год, но его 30-40 мячей важны

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о форварде «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Криштиану старше меня на 3,5 года, и он по-прежнему много забивает. Но он сменил клуб, там другая тактика, его команда не всегда успешна. Когда его команда восстановит баланс, он сможет снова много забивать.



Раньше у него была отличная, неповторимая статистика. Сегодня это просто очень хорошие цифры. Возможно, он больше не забьёт 60 голов за год, но 30 и 40 мячей всё ещё очень важны», — приводит слова Левандовского «твиттер» Bayern & Germany.



Португальский нападающий провёл 18 матчей в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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