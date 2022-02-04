Дани Алвес недоволен, что Хави не включил его в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

Защитник «Барселоны» Дани Алвес недоволен тем, что главный тренер сине-гранатовых Хави не включил его в заявку каталонской команды на плей-офф Лиги Европы сезона-2021/2022, информирует Sport.es.

Напомним, Алвес вернулся в «Барселону» спустя пять с половиной лет, подписав с испанской командой контракт до конца сезона. В зимнее трансферное окно сине-гранатовые подписали четверых игроков: Алвеса, Феррана Торреса, Траоре и Обамеянга, но на Лигу Европы могли заявить только троих из них.

В конечном итоге заявка «Барселоны» на плей-офф ЛЕ выглядит следующим образом: тер Штеген, Астралага, Арнау Тенас, Дест, Пике, Комас, Э. Гарсия, Роберто, Юмтити, Араухо, Бускетс, Пуч, Нето, Нико, Лангле, Педри, Альба, Орельяна, Ф. де Йонг, Мингеса, Гави, Санс, Бальде, Л. Де Йонг, Фати, Ахомаш, Дембеле, Депай, Обамеянг, Ферран Торрес, Брейтуэйт, Траоре.

В 1/16 финала турнира «Барселоне» предстоит сыграть с «Наполи». Первый матч состоится 17 февраля, а вторая встреча пройдёт через неделю – 24 февраля.