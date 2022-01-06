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Алвес — самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в XXI веке

Алвес — самый возрастной футболист, сыгравший за «Барселону» в XXI веке
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Защитник «Барселоны» Дани Алвес появился на поле в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Линаресом» (2:1). Бразильскому футболисту в день матча было 38 лет и 244 дня. Он стал самым возрастным игроком испанской команды, выходившим в её составе в XXI веке. Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

Ранее этот рекорд принадлежал вратарю Хосе Мануэлю Пинто, который провёл последний матч за команду 17 мая 2014 года в возрасте 38 лет и 190 дней.

Напомним, Алвес вернулся в «Барселону» спустя 5,5 лет, подписав с испанской командой контракт до конца сезона. Отметим, что между матчами с «Линаресом» и «Севильей» (22 мая 2016 года), который долгое время был последним для бразильца, прошло 2054 дня.

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