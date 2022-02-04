Гайч перейдёт в «Индепендьенте» из ЦСКА на правах аренды с правом выкупа

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в Аргентину. Об этом сообщает TyC Sports.
По информации источника, московский клуб согласовал переход 22-летнего форварда в «Индепендьенте» на правах аренды на год с правом выкупа. Стороны почти согласовали все детали сделки. Ранее сообщалось, что игрок может вернуться в родной «Сан-Лоренсо».
Напомним, Гайч перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины. Затем нападающий перешёл в «Уэску» на правах аренды. Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года.
- 4 февраля 2022
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