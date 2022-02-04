«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» и «Баварией» за де Лигта

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Английский клуб составит конкуренцию «Барселоне» и «Баварии». Об этом сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, английская команда рассматривает возможности усиления состава. Ранее сообщалось, что манкунианцы заинтересованы в подписании уругвайского защитника «Барселоны» Рональда Араухо.
Де Лигт стал игроком итальянской команды летом 2019 года, перейдя из «Аякса» € за 85,5 млн. В нынешнем сезоне голландский защитник забил один гол в 15 матчах чемпионата Италии. Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 70 млн.
«МЮ» в добавленное время вырвал победу у «Вест Хэма»:
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