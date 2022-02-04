«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за форвардом «Арсенала»

Боссы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» продолжают следить за нападающим «Арсенала» Букайо Сака. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, молодой игрок может перебраться в другой клуб АПЛ летом, если «канониры» финишируют в чемпионате ниже четвёртого места.

Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 21 матче, в котором забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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