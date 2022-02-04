«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» следят за форвардом «Арсенала»

Боссы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» продолжают следить за нападающим «Арсенала» Букайо Сака. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, молодой игрок может перебраться в другой клуб АПЛ летом, если «канониры» финишируют в чемпионате ниже четвёртого места.
Сака является воспитанником «Арсенала». Действующее соглашение англичанина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Сака сыграл в 21 матче, в котором забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 5 февраля 2022
-
00:21«Химки» подпишут полузащитника «Алании» Эксклюзив
- 4 февраля 2022
-
23:48
-
23:48
-
23:18
-
23:03
-
23:01
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22