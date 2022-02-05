«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

Завершился матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Мидлсбро». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти).

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Джейдон Санчо. За «Мидлсбро» забил Мэтти Крукс. На 20-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который не реализовал Криштиану Роналду, пробив мимо ворот.

В дополнительное время команды также не определили победителя, и путевка в следующий раунд Кубка Англии была разыграна в серии послематчевых пенальти. Единственный удар в, серии не реализовал нападающий «МЮ» Энтони Эланга.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.