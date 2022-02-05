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«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в серии пенальти проиграл «Мидлсбро» и вылетел из Кубка Англии
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Завершился матч 1/16 Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Мидлсбро». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти).

В составе «Манчестер Юнайтед» отличился Джейдон Санчо. За «Мидлсбро» забил Мэтти Крукс. На 20-й минуте арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который не реализовал Криштиану Роналду, пробив мимо ворот.

В дополнительное время команды также не определили победителя, и путевка в следующий раунд Кубка Англии была разыграна в серии послематчевых пенальти. Единственный удар в, серии не реализовал нападающий «МЮ» Энтони Эланга.

Действующим победителем Кубка Англии является «Лестер», который в финальном матче прошлого года обыграл «Челси» со счётом 1:0.

Кубок Англии. 1/16 финала
04 февраля 2022, пятница. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
7 : 8
Мидлсбро
Мидлсбро
1:0 Санчо – 25'   1:1 Крукс – 64'
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