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Криштиану Роналду не забивает 4 матча подряд

Криштиану Роналду не забивает 4 матча подряд
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В матче 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимал «Мидлсбро». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой гостей в серии пенальти (1:1 – основное время, 8:7 — по пенальти).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сумел забить в этой встрече и продлил свою безголевую серию до четырёх матчей. Португалец ещё не забивал в 2022 году. В этой встрече Роналду также не смог реализовать пенальти.

Команда Ральфа Рангника начала своё участие в турнире игрой с «Астон Виллой». Тогда «красные дьяволы» минимально переиграли бирмингемцев (1:0). Соперники манкунианцев сыграли свой первый матч в рамках Кубка Англии нынешнего сезона с командой «Мэнсфилд Таун», в которой одержали победу со счётом 3:2.

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