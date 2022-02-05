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Хуниор Алонсо вернулся в расположение «Краснодара»

Хуниор Алонсо вернулся в расположение «Краснодара»
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Защитник Хуниор Алонсо присоединился к «Краснодару» на сборах, сообщает пресс-служба клуба.

Футболист пополнил состав «Краснодара» в начале января 2022 года. Соглашение между игроком и клубом действует до 30 июня 2025 года. Парагвайский защитник будет выступать за команду под 12-м номером.

7 января 2022 года «Краснодар» и «Атлетико Минейро» достигли соглашения о трансфере 28-летнего защитника. В ближайшие дни Хуниор Алонсо пройдёт медобследование и подпишет с «быками» контракт, который будет действителен до 30 июня 2025 года», — сказано в сообщении пресс-службы команды.

Алонсо выступал за «Атлетико Минейро» с 2020 года. Ранее защитник играл в составе таких команд, как «Серро Портеньо», «Лилль», «Сельта» и «Бока Хуниорс».

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