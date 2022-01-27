Хуниор Алонсо: перешёл в «Краснодар» для того, чтобы выиграть чемпионский титул

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился ожиданиями от выступления в чемпионате России.



«Я приехал в молодой, но амбициозный клуб — это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими. Я буду работать и показывать все, на что способен, чтобы помочь «Краснодару» выиграть титулы. Ведь это именно то, чего хочет любой футболист.



Хочется ли выиграть титул чемпиона России? Конечно. Я общался на эту тему с агентом и другими людьми. Я перебрался на другой конец Земли, из Парагвая в Россию, это огромное расстояние. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб ещё молод, ещё многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул — это то, к чему я стремлюсь.



Знаю, что Премьер-Лига — требовательный к «физике» чемпионат, где нужно много бегать. Но физически я готов очень хорошо, чемпионат Бразилии завершил в отличной форме. Сейчас усиленно работаю на сборах, чтобы быть в оптимальном состоянии к началу сезона. Осталось 12 матчей, необходимо провести их качественно и набрать максимум очков», — цитирует Алонсо пресс-служба «Краснодара».

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