Карим Бензема пропустит матч с «Гранадой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема пропустит матч 23-го тура чемпионата Испании с «Гранадой», сообщает спортивный журналист Нильс Керн в своём «твиттере». Француз не восстановился полностью от травмы, несмотря на то что накануне частично тренировался в общей группе. Сегодняшнее занятие он был вынужден пропустить.
Напомним, в рамках 22-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал» принимал «Эльче». Команды сыграли вничью – 2:2. В этой встрече Бензема не удалось реализовать пенальти. Также он получил повреждение и покинул поле на 58-й минуте.
«Реал» набрал 50 очков в 22 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» (23) находится на 15-м месте в таблице. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Атлетико».
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