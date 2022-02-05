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Хави: Дембеле — игрок «Барселоны» и большой профессионал. Нельзя стрелять себе в ногу

Хави: Дембеле — игрок «Барселоны» и большой профессионал. Нельзя стрелять себе в ногу
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ситуацию с полузащитником каталонцев Усманом Дембеле.

«Мы приняли правильное решение во благо команды. Нам хотелось, чтобы контракт был продлён или было найдено решение. Мы решили, что он останется частью команды, и это лучший выход из положения. Мы понимаем, что Усман должен быть с командой. Нельзя стрелять себе в ногу. Я неконфликтный человек и стараюсь всегда найти компромисс.

Дембеле — игрок клуба и большой профессионал. Его самоотдача не подвергается сомнению. Не сомневаюсь, что в те моменты, когда мы будем в нём нуждаться, Дембеле поможет нам», — приводит слова Хави Sport.es.

Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

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