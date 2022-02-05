«Рома» сыграла вничью с «Дженоа». Судья отменил гол римлян на 91-й минуте после VAR

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Риме на «Стадио Олимпико» и завершилась со счётом 0:0.

На 68-й минуте генуэзская команда осталась в меньшинстве: красную карточку получил вышедший на замену норвежский защитник Лео Скири.

На 91-й минуте полузащитник Николо Дзаньоло вывел римлян вперёд с передачи армянского хавбека Генриха Мхитаряна, однако арбитр Розарио Абиссо после подсказки видеоассистентов проверил эпизод и отменил взятие ворот из-за фола в атаке. Вскоре после этого «Рома» тоже осталась вдесятером: красную получил Дзаньоло.

«Рома» набрала 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Дженоа» (14) идёт на предпоследней позиции.