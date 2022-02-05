Конте: мои амбиции – это победа в АПЛ, а не место в Лиге чемпионов

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассказал о своих целях в лондонской команде.

«Моя первая задача – заложить фундамент для клуба и команды. Результаты будут позже. Если нет хорошего фундамента, не будет никакой структуры.



Для меня очень важно говорить о победе в чемпионате. Мне не нравится говорить о борьбе за место в Лиге чемпионов. Мои амбиции – это победа в чемпионате, а не место в Лиге чемпионов», – цитирует Конте Football London.

«Тоттенхэм» набрал 36 очков в 20 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (57).

«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Английская Премьер-лига — 2021/2022. 23-й тур:

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