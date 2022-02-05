Григорчук: та УПЛ с «Металлистом», «Днепром» и «Черноморцем» входила в топ-6 лиг Европы

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сравнил нынешний уровень чемпионата Украины с периодом десятилетней давности.



«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень. Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012-13 годах – и я ответственно это заявляю – был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счёт класса игроков «Динамо», «Шахтёра», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».



Футболисты разъехались, причём некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убеждён, что та УПЛ входила ну если не в топ-5, то в шестёрку сильнейших чемпионатов Европы», — приводит слова Григорчука Tribuna.com со ссылкой на YouTube-шоу «Татотаке».