Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорчук: та УПЛ с «Металлистом», «Днепром» и «Черноморцем» входила в топ-6 лиг Европы

Григорчук: та УПЛ с «Металлистом», «Днепром» и «Черноморцем» входила в топ-6 лиг Европы
Комментарии

Главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук сравнил нынешний уровень чемпионата Украины с периодом десятилетней давности.

«Просматривая игры исключительно на экране, я не могу точно определить уровень. Но сравнивать эти две эпохи, думаю, тяжело. Уровень чемпионата в 2012-13 годах – и я ответственно это заявляю – был на порядок выше сегодняшнего. Прежде всего, за счёт класса игроков «Динамо», «Шахтёра», «Днепра», «Металлиста», да и того же «Черноморца».

Футболисты разъехались, причём некоторые были куплены за сумасшедшие деньги. Я убеждён, что та УПЛ входила ну если не в топ-5, то в шестёрку сильнейших чемпионатов Европы», — приводит слова Григорчука Tribuna.com со ссылкой на YouTube-шоу «Татотаке».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022