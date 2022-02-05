«Бёрнли» и «Уотфорд» разошлись миром в матче перенесённого 17-го тура АПЛ

Сегодня, 5 февраля, на стадионе «Тёрф Мур» в городе Бёрнли в рамках перенесённого 17-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» принимал «Уотфорд». Команды не сумели выявить победителя. Счёт встречи – 0:0.



Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Адам Нанн и Саймон Беннетт. Резервным рефери выступал Энтони Тейлор.



После 21 сыгранного тура «Уотфорд» располагается на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков. «Бёрнли» с 13 очками находится на последнем, 20-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити». В активе «горожан» 57 очков после 23 туров. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».