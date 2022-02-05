Кварацхелия, Лисакович и Кучаев смогут сыграть за «Рубин» в ближайшем матче

Ассистент главного тренера казанского «Рубина» Олег Веретенников рассказал о состоянии футболистов команды, которые пропустили товарищеский матч с «Химками» (0:0).
«Абильгор пока работает индивидуально. Хвича уже провел несколько тренировок в общей группе, но по медицинским показаниям не участвовал в матче. По той же причине отсутствовали Лисакович и Кучаев. Все трое, думаю, смогут сыграть уже в следующем матче, с Батуми», — приводит слова Веретенникова пресс-служба «Рубина» в «Телеграме».
Встреча «Рубина» с «Динамо» Батуми запланирована на 8 февраля. Также команду Леонида Слуцкого ждут матчи с «Крыльями Советов», московским «Динамо» и казахстанской «Астаной». 28 февраля «Рубин» возобновит сезон в РПЛ гостевой игрой с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
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