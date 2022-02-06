Услуги экс-форварда «Локомотива» Зе Луиша были предложены лондонскому «Арсеналу»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Услуги 31-летнего игрока были предложены лондонскому «Арсеналу», сообщает TEAMtalk.



Напомним, 13 января футбольный клуб «Локомотив» нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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