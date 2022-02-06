Услуги экс-форварда «Локомотива» Зе Луиша были предложены лондонскому «Арсеналу»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Услуги 31-летнего игрока были предложены лондонскому «Арсеналу», сообщает TEAMtalk.
Напомним, 13 января футбольный клуб «Локомотив» нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 6 февраля 2022
-
00:43
-
00:21
-
00:17
-
00:17
-
00:09
-
00:01
-
00:00
- 5 февраля 2022
-
23:41
-
23:25
-
23:24
-
23:19
-
23:16
-
23:13
-
23:01
-
22:55
-
22:37
-
22:33
-
22:25
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:01
-
21:57
-
21:50
-
21:38
-
21:31
-
21:16
-
21:14
-
21:13
-
21:05
-
20:58
-
20:46
-
20:42
-
20:30
-
20:25