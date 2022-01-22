Зе Луиш интересен «Труа» и «Сент-Этьену»

Бывший нападающий «Локомотива» Зе Луиш может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает L’Équipe. По информации источника, футболистом интересуются «Труа» и «Сент-Этьен».
Напомним, 13 января футбольный клуб «Локомотив» и 30-летний нападающий Зе Луиш расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. В составе «Локомотива» футболист выступал с октября 2020 года. За это время нападающий провёл 15 матчей и забил 1 гол.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что клуб единоразово выплатит форварду зарплату, полагающуюся ему до июня 2022 года. Остальную часть зарплаты Зе Луиш решил не требовать. Его контракт с «Локомотивом» действовал до лета 2023 года. По нему нападающий получал € 2,8 млн в год.
Московский «Локомотив» набрал 28 очков в 18 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков за 18 туров.
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