В «Химках» подтвердили скорый трансфер защитники «Браги»

Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию о возможном трансфере защитника «Браги» Бруно Виана Виллемена.
«Мы действительно хотим подписать Бруно Виана, он будет проходить медобследование. Если всё будет в порядке, то подпишем игрока. Но заработная плата будет традиционная, как у всех футболистов. Прочитал, что пишут про 164 тыс. евро в месяц. У него же будет в несколько раз меньше», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сообщалось, что Виана уже сдал тест на коронавирус перед отправлением в Россию. Вскоре 27-летний футболист отправится на медицинское обследование и подписание контракта с «Химками». Есть вероятность, что подмосковный клуб после подписания Бруно отдаст его в обратную аренду «Браге» до конца нынешнего сезона.
Напомним, в прошлом году Бруно на правах аренды играл за бразильский «Фламенго», проведя за команду 36 матчей.
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