«Химки» близки к подписанию защитника «Браги». Он станет самым высокооплачиваемым игроком

Защитник португальской «Браги» Бруно Виана Виллемен может продолжить карьеру в России. В услугах 27-летнего бразильца заинтересованы подмосковные «Химки», информирует Globo Esporte.

Согласно сведениям источника, у футболиста также есть варианты продолжения карьеры в Италии и Турции, но сам Бруно предпочитает вариант перехода в «Химки», которые сделали наиболее выгодное предложение с финансовой точки зрения.

Виана уже сдал тест на коронавирус перед отправлением в Россию. Вскоре 27-летний футболист отправится на медицинское обследование и подписание контракта с «Химками». Есть вероятность, что подмосковный клуб после подписания Бруно отдаст его в обратную аренду «Браге» до конца нынешнего сезона.

При этом Виана может стать самым высокооплачиваемым футболистом «Химок». Ему предложена зарплата примерно € 164 тыс. в месяц.

Напомним, в прошлом году Бруно на правах аренды играл за бразильский «Фламенго», проведя за команду 36 матчей, и забил 1 гол.