Два игрока «Барселоны» отклонили предложения клуба по продлению контракта

Полузащитник «Барселоны» Гави и защитник Рональд Араухо отклонили первые предложения испанского клуба по продлению контракта. Об этом сообщает Football Espana в «Твиттере» со ссылкой на Sport.

По сведениям источника, оба футболиста хотят получить в команде контракты, которые бы отражали их важность для «Барселоны».



17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 26 матчах испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив гол и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 40 млн.

Араухо выступает за главную команду сине-гранатовых с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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