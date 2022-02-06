Карпин и Галактионов посетили игру «Уфы». Фото

Тренерские штабы основной и молодёжной сборных России во главе с Валерием Карпиным и Михаилом Галактионовым посетили товарищескую игру между «Уфой» и «Лиепаей». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в «Твиттере».
Встреча закончилась победой латвийского клуба со счётом 2:1. Единственный гол в составе «Уфы» забил полузащитник Филип Мрзляк.
Ранее башкирский клуб объявил о подписании контракта со свободными агентами Дмитрием Кабутовым и Тьяго Родригесом. Последним клубом Родригеса был «Аль-Хазм» из Саудовской Аравии, который полузащитник покинул в январе текущего года. Кабутов выступал в составе самарских «Крыльев Советов».
Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков.
- 6 февраля 2022
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