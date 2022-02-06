Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин и Галактионов посетили игру «Уфы». Фото

Карпин и Галактионов посетили игру «Уфы». Фото
Комментарии

Тренерские штабы основной и молодёжной сборных России во главе с Валерием Карпиным и Михаилом Галактионовым посетили товарищескую игру между «Уфой» и «Лиепаей». Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в «Твиттере».

Встреча закончилась победой латвийского клуба со счётом 2:1. Единственный гол в составе «Уфы» забил полузащитник Филип Мрзляк.

Ранее башкирский клуб объявил о подписании контракта со свободными агентами Дмитрием Кабутовым и Тьяго Родригесом. Последним клубом Родригеса был «Аль-Хазм» из Саудовской Аравии, который полузащитник покинул в январе текущего года. Кабутов выступал в составе самарских «Крыльев Советов».

Напомним, «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 18 туров, набрав 16 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022