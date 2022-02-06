Мёнье — о разнице между «Боруссией» и «ПСЖ»: здесь мы очень далеки от всяких побрякушек

Защитник «Боруссии» Тома Мёнье, перешедший в немецкую команду летом 2020 года из «Пари Сен-Жермен», ответил на вопрос, как изменилась его жизнь.

«Это то, что мне было нужно — суперпрофессиональный клуб, который входит в десятку лучших в Европе, выступает в Бундеслиге. Это также новая среда, культура, более близкая к бельгийской. Менталитет тоже классный, мы очень далеки от всяких побрякушек. Когда ты делаешь ошибку, тебе напоминают, что ты находишься в городе рабочего класса. Здесь мы не относимся к людям как к потребителям. Так что я немного вернулся к своим корням. Когда я был в «Виртоне» в третьем бельгийском дивизионе, всё было примерно так же», — сказал Мёнье в интервью изданию L’Équipe.