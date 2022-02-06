Мёнье — о разнице между «Боруссией» и «ПСЖ»: здесь мы очень далеки от всяких побрякушек
Поделиться
Защитник «Боруссии» Тома Мёнье, перешедший в немецкую команду летом 2020 года из «Пари Сен-Жермен», ответил на вопрос, как изменилась его жизнь.
«Это то, что мне было нужно — суперпрофессиональный клуб, который входит в десятку лучших в Европе, выступает в Бундеслиге. Это также новая среда, культура, более близкая к бельгийской. Менталитет тоже классный, мы очень далеки от всяких побрякушек. Когда ты делаешь ошибку, тебе напоминают, что ты находишься в городе рабочего класса. Здесь мы не относимся к людям как к потребителям. Так что я немного вернулся к своим корням. Когда я был в «Виртоне» в третьем бельгийском дивизионе, всё было примерно так же», — сказал Мёнье в интервью изданию L’Équipe.
Комментарии
- 6 февраля 2022
-
20:23
-
20:15
-
20:14
-
20:11
-
20:02
-
20:00
-
19:55
-
19:48
-
19:34
-
19:29
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:17
-
19:16
-
19:08
-
19:05
-
19:02
-
18:59
-
18:40
-
18:29
-
18:26
-
18:19
-
18:19
-
18:16
-
18:09
-
18:04
-
18:04
-
18:01
-
17:48
-
17:47
-
17:40
-
17:32
-
17:30
-
17:25
Партнерский контент