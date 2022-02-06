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«Ноттингем Форест» вышел в 1/8 финала Кубка, разгромив действующего победителя «Лестер»

«Ноттингем Форест» вышел в 1/8 финала Кубка, разгромив действующего победителя «Лестер»
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Сегодня, 6 февраля, на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» принимал «Лестер Сити». Хозяева одержали разгромную победу – 4:1.

На 23-й минуте счёт открыл полузащитник «лесников» Филип Синкернагель, ему ассистировал Кинан Дэвис. Через минуту хавбек «Ноттингема» Бреннан Джонсон упрочил преимущество своей команды.

На 32-й минуте защитник хозяев Джо Уорролл довёл счёт до разгромного, голевой пас сделал Джеймс Гарнер. Через восемь минут нападающий «лис» Келечи Ихеаначо отыграл один мяч, результативную передачу отдал Джеймс Мэддисон.

На 61-й минуте защитник «Ноттингем Форест» Джед Спенс забил, ассистировал ему Синкернагель.

Таким образом, «Ноттингем Форест» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а «Лестер» завершил участие в турнире. «Лисы» были действующими победителями Кубка.

Кубок Англии. 1/16 финала
06 февраля 2022, воскресенье. 19:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
4 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Синкернагель – 23'   2:0 Джонсон – 24'   3:0 Уорролл – 32'   3:1 Ихеаначо – 40'   4:1 Спенс – 61'
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