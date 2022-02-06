«Манчестер Юнайтед» согласился продать полузащитника во «Фламенго»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», станет игроком бразильского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает UOL.

По сведениям источника, вице-президент «Фламенго» Маркос Браз и исполнительный директор Бруно Шпиндель провели с английской командой переговоры на прошлых выходных и устно договорились о сумме выкупа 26-летнего игрока.



Перейра перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За «Фламенго» полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. Контракт Перейры с английской командой истекает летом 2023 года.

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