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«Манчестер Юнайтед» согласился продать полузащитника во «Фламенго»

«Манчестер Юнайтед» согласился продать полузащитника во «Фламенго»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра, выступающий на правах аренды за «Фламенго», станет игроком бразильского клуба на постоянной основе. Об этом сообщает UOL.

По сведениям источника, вице-президент «Фламенго» Маркос Браз и исполнительный директор Бруно Шпиндель провели с английской командой переговоры на прошлых выходных и устно договорились о сумме выкупа 26-летнего игрока.

Перейра перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. За «Фламенго» полузащитник принял участие в 24 матчах, в которых забил пять голов и отдал голевую передачу. Контракт Перейры с английской командой истекает летом 2023 года.

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