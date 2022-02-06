Тренер «Фейеноорда» — о Тиле: в «Спартаке» думают: чёрт возьми, не такой уж плохой игрок

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот высказался о будущем полузащитника Гуса Тиля, которого голландский клуб арендовал у московского «Спартака».

На счету Тиля 13 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов. Он возглавляет список лучших бомбардиров турнира.



«Теперь мне не нужно убеждать его [остаться в команде]. Но мы в зависимом положении. Я вполне могу себе представить, что директор «Спартака» сейчас думает: чёрт возьми, не такой уж плохой игрок», — приводит слова Слота издание Rijnmond.



Напомним, Тиль перешёл в «Спартак» из «АЗ Алкмар» летом 2019 года за € 18 млн. За «Спартак» он забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи в 24 матчах. Аренда голландца в «Фейеноорде» закончится в июне этого года.