Дебютные голы Влаховича и Закарии принесли «Ювентусу» победу над «Вероной»
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«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Оба гола в составе «Ювентуса» забили новички, перешедшие в команду в январе. На 13-й минуте дебютным мячом отметился форвард Душан Влахович, ему ассистировал Пауло Дибала. На 61-й минуте отличился Денис Закария, голевую передачу отдал Альваро Мората.
«Ювентус» набрал 45 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Серии А, обогнав «Аталанту» (43). Но у команды Джан Пьеро Гасперини есть матч в запасе. «Верона» (33) занимает девятую позицию.
В следующем туре Серии А «Ювентус» 13 февраля сыграет на выезде с «Аталантой». «Верона» в этот же день примет «Удинезе».
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