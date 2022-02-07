Дебютные голы Влаховича и Закарии принесли «Ювентусу» победу над «Вероной»

«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 24-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба гола в составе «Ювентуса» забили новички, перешедшие в команду в январе. На 13-й минуте дебютным мячом отметился форвард Душан Влахович, ему ассистировал Пауло Дибала. На 61-й минуте отличился Денис Закария, голевую передачу отдал Альваро Мората.

«Ювентус» набрал 45 очков и вышел на четвёртое место в турнирной таблице Серии А, обогнав «Аталанту» (43). Но у команды Джан Пьеро Гасперини есть матч в запасе. «Верона» (33) занимает девятую позицию.

В следующем туре Серии А «Ювентус» 13 февраля сыграет на выезде с «Аталантой». «Верона» в этот же день примет «Удинезе».