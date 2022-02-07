Менди – лучший голкипер Кубка Африки

Сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди признан лучшим вратарём Кубка Африки, сообщает пресс-служба турнира в «твиттере».



Сборная Сенегала стала победителем турнира, победив Египет в финале в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2. Менди провёл на турнире 5 матчей и в трёх из них оставил свои ворота сухими.



Напомним, в этом году Менди получил награду лучшему голкиперу сезона от УЕФА, а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».



29-летний сенегалец стал первым в истории африканским вратарём, выигравшим Лигу чемпионов, повторив при этом в прошлом сезоне рекорд по сухим матчам в турнире (9 матчей). Он также стал первым вратарём, который 9 раз сыграл на ноль в дебютном сезоне ЛЧ.

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