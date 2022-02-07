Менди – лучший голкипер Кубка Африки
Поделиться
Сенегальский голкипер «Челси» Эдуард Менди признан лучшим вратарём Кубка Африки, сообщает пресс-служба турнира в «твиттере».
Сборная Сенегала стала победителем турнира, победив Египет в финале в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2. Менди провёл на турнире 5 матчей и в трёх из них оставил свои ворота сухими.
Напомним, в этом году Менди получил награду лучшему голкиперу сезона от УЕФА, а также занял второе место в номинации на «Трофей Яшина» на церемонии вручения «Золотого мяча».
29-летний сенегалец стал первым в истории африканским вратарём, выигравшим Лигу чемпионов, повторив при этом в прошлом сезоне рекорд по сухим матчам в турнире (9 матчей). Он также стал первым вратарём, который 9 раз сыграл на ноль в дебютном сезоне ЛЧ.
Комментарии
- 7 февраля 2022
-
10:10
-
10:01
-
09:59
-
09:42
-
09:22
-
09:19
-
09:14
-
09:09
-
08:57
-
08:34
-
04:56
-
04:53
-
04:36
-
04:20
-
04:16
-
03:59
-
03:46
-
03:35
-
02:57
-
02:17
-
01:26
-
00:51
-
00:45
-
00:36
-
00:36
-
00:32
-
00:11
-
00:01
-
00:01
- 6 февраля 2022
-
23:44
-
23:36
-
23:29
-
23:28
-
23:28
-
23:15
Партнерский контент