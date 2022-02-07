Вратарь сборной Египта не смог сдержать слёз, получив награду лучшему игроку матча

Сборная Сенегала одержала победу над командой Египта в финале Кубка африканских наций — 2021. Встреча прошла в Яунде (Камерун) на стадионе имени Поля Бийя. Основное и дополнительное время закончилось без голов, в серии пенальти сильнее были сенегальцы — 4:2.
Лучшим игроком матча был признан голкипер сборной Египта Мохамед Абугабаль, сообщает в «Твиттере» официальный аккаунт Кубка африканских наций. Во время вручения награды он не смог сдержать слёз.
33-летний египетский вратарь на клубном уровне никогда не выступал за пределами своей родины. С 2019 года Абугабаль является игроком клуба «Замалек», который после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Египта.
Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки. Египет до этого семь раз выигрывал главный турнир континента, это рекордный результат.
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